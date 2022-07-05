Xiaomi представила новую линейку флагманских смартфонов

Китайская компания Xiaomi презентовала линейку флагманских смартфонов 12S с камерой от немецкого производителя Leica.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Xiaomi, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Линейка представлена тремя моделями: базовым Xiaomi 12S, а также улучшенными версиями - 12S Pro и 12S Ultra. Все модели имеют основную камеру на 50 Мп. Самая простая комплектация оборудована широкоугольной камерой на 13 Мп, объективом для макросъемки на 5 Мп и фронтальной камерой на 32 Мп. Модель 12S Pro обладает улучшенными характеристиками фотосъемки: широкоугольная камера - 50 Мп, телеобъектив - 50 Мп, фронтальная - 32 Мп. Топовая конфигурация имеет аналогичный арсенал и к тому же обладает и датчиком глубины съемки.

Диагональ экрана Xiaomi 12S составляет 6,28 дюйма (16 см), а на продвинутых моделях - 6,73 дюйма (17 см).

Вся линейка работает на оперативной системе MIUI 13 на базе Android 12. Все три модели оснащены процессором Snapdragon 8 Plus Gen 1.

Сначала флагманская линейка появится в Китае. Стоимость Xiaomi 12S начинается от $600, 12S Pro - от $700, 12S Ultra - от $900.

Leica - немецкая компания, история которой берет начало в середине XIX века. Она специализируется на производстве оптических линз, объективов, аналоговых и цифровых камер. Продукция компании высоко ценится любителями фотосъемки по всему миру.