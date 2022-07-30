Instagram изменит ряд функций в приложении

Глава Instagram Адам Моссери заявил, что компания изменит ряд функций после критики касаемо копирования TikTok, передает Day.Az со ссылкой на РБК.

Пользователи были недовольны интерфейсом с полноэкранным видео, а также устраивали различные онлайн-флешмобы с призывом Instagram прекратить копировать TikTok.

В течение ближайших нескольких недель социальная сеть планирует вернуться к предыдущему формату ленты. Также Instagram сократит количество рекомендуемых постов от случайных учетных записей.

"Нам нужно сделать большой шаг назад, перегруппироваться и выяснить, что мы будем делать дальше", - заявил Моссери.

Также ожидается, что в будущем Instagram будет выпускать обновления с учетом пожеланий пользователей.