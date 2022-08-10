В Китае разрешили эксплуатировать роботизированные такси без водителя

Китайский технологический гигант Baidu получил лицензию на эксплуатацию первого в Китае полностью беспилотного такси, сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Роботизированное такси будет работать в отдельных районах городов Ухань и Чунцин в дневное время. В каждом из двух городов будет использоваться по пять роботизированных такси Apollo. Зона обслуживания для беспилотников составит 13 кв.км. в деловом центре Уханя и 30 кв.км. в Чунцине.

Ранее власти китайских городов не допускали эксплуатации роботизированных такси в полностью беспилотном режиме, требуя присутствия на водительском месте человека, который мог бы взять управление на себя в экстренной ситуации.

По словам вице-президента Baidu Intelligence Driving Group Вэй Дуна, компания будет вести переговоры с властями Пекина и Гуанчжоу для оформления аналогичных разрешений.