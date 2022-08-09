В Европе запретили продавать смартфоны OnePlus и Oppo

Продажи смартфонов брендов Oppo и OnePlus были полностью прекращены в Германии. Об этом сообщает портал 9to5Mac. Причиной стала претензия со стороны компании Nokia, которая обвинила производителей в нарушении своих патентов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как утверждают адвокаты Nokia, в смартфонах Oppo и OnePlus используются 5G-технологии, которые принадлежат финскому телеком-гиганту. При этом "китайцы" не платят Nokia отчисления, а значит нарушают закон.

В начале июля 2022 года окружной суд города Мангейм вынес решение в пользу Nokia, призвав обе стороны конфликта поскорее достичь мирового соглашения. Однако этого не произошло, и 5 августа был наложен запрет на продажу смартфонов Oppo и OnePlus на всей территории Германии.

Пока неизвестно, чем закончится противостояние финской и китайской корпорации, однако претензии Nokia не ограничиваются только Германией - вероятно, как отмечает 9to5Mac, вскоре продажи Oppo и OnePlus могут быть запрещены и в других европейских странах.