В Китае откроется отель для киберспортсменов с виртуальным портье

Компании Tencent и Ouyu Technology в конце августа 2022 года откроют отель для киберспортсменов - он будет располагаться в китайском городе Ханчжоу. Об этом сообщает портал PC Gamer. Главной особенностью заведения станет его управляющий - виртуальный ассистент VEEGY, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отель будет оснащен всем необходимым для отдыха и досуга киберспорстменов, включая оборудование, которое можно разместить прямо в комнате - для этого достаточно перед заселением сделать соответствующий заказ. Также в нем будут проводиться массовые мероприятия для всех гостей, в том числе соревнования, в которых можно будет посостязаться в различных дисциплинах с другими жителями отеля.

Виртуальный ассистент VEEGY будет "жить" в экранах, расположенных по всему отелю. Он сможет выполнять запросы гостей, заказывать еду в номер, вызывать горничных, а также давать советы по улучшению собственных киберспортивных навыков.