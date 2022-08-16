В газете 1960-х годов обнаружили первое упоминание смартфонов

В местной газете американского города Мэнсфилда от 1963 года было обнаружено первое упоминание смартфонов, которые были призваны "помочь домохозяйкам". На это обратила внимание "Лента.ру", сославшись на соответствующий пост на Reddit, передает Day.Az.

"В будущем вы сможете носить свой телефон в кармане", - гласит заголовок статьи. На иллюстрации изображена Джин Конрад, представитель телеком-компании Mansfield Telephone Co., которая держит в руках компактную версию телефона. Как следует из подписи к фото, "устройство все еще находится в разработке".

В статье предлагается использовать смартфон домохозяйкам - например, если он заняты готовкой и не могут отойти к стационарному телефону. Также компактное устройство могло выступить в качестве интеркома для домофона.

Сообщалось, что такие гаджеты будут иметь встроенную камеру, чтобы передавать изображение, поэтому в статье из называют "ТВ-фонами".