В Китае создали рекордный магнит с полем в миллион раз мощнее чем у Земли

В Китае создали рекордно мощный стабильно работающий магнит. Об этом сообщает South China Morning Post, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Устройство обладает компактными размерами и не превышает 33 миллиметра в диаметре. Стоит отметить, что это касается лишь самого источника поля, без сопутствующей аппаратуры. Индуктивность магнитного поля превышает 45,2 тесла, что более чем в миллион раз больше чем у Земли.

"[Объект Хэфэй] стал самым мощным источником устойчивого магнитного поля для научных исследований в мире", - говорится в заявлении лаборатории. Предыдущим рекорд бы установлен Национальной лабораторией сильного магнитного поля в США в 1999 году. Его гибридный магнит генерировал поле напряженностью 45 тесла и удерживал этот рекорд в течение 23 лет. Американцы сгенерировали поле в 45,5 тесла в 2019 году, но это была опытная установка, непригодная к регулярным экспериментам. Ученые утверждают, что силы этого магнита хватит, чтобы поднять из воды авианосец.

Установка необходима для экспериментов с материалами и живыми клетками, поскольку в магнитном поле они могут вести себя иначе.