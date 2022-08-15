https://news.day.az/hitech/1487375.html Tesla выпустила более 3 млн автомобилей с начала основания компании
Tesla выпустила более 3 млн автомобилей с начала основания компании
Американский производитель электромобилей Teslaпреодолел отметку в 3 млн сошедших с конвейера машин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу компании Илона Маска, передает Day.Az.
"Поздравляю шанхайский мегазавод с выпуском миллионной машины! Сейчас всего сделано более 3 млн машин Tesla", - заявил Илон Маск.
Он отметил успехи завода в Шанхае, которое, несмотря на действующие коронавирусные ограничения в Китае, выпустило миллионный автомобиль. Tesla была основана Маском в 2003 году.
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