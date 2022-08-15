Tesla выпустила более 3 млн автомобилей с начала основания компании

Американский производитель электромобилей Teslaпреодолел отметку в 3 млн сошедших с конвейера машин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу компании Илона Маска, передает Day.Az.

"Поздравляю шанхайский мегазавод с выпуском миллионной машины! Сейчас всего сделано более 3 млн машин Tesla", - заявил Илон Маск.

Он отметил успехи завода в Шанхае, которое, несмотря на действующие коронавирусные ограничения в Китае, выпустило миллионный автомобиль. Tesla была основана Маском в 2003 году.