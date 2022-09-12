В Гарварде создали батарею с зарядкой за 3 минуты

Американские инженеры разработали твердотельный аккумулятор с быстрой зарядкой. Об этом сообщает пресс-служба Гарвардского университета, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В большинстве современных батарей используется жидкий электролит. Это ограничивает срок их службы и может приводить к поломкам и пожарам, в связи с чем ученые по всему миру ищут способ производить эффективные аккумуляторы исключительно из твердых материалов.

Специалисты Гарвардского университета разработали такую батарею. Ее прототип выполнен в формате "таблетка", заряжается за три минуты и способен выдержать 10 тысяч циклов зарядки-разрядки. Для сравнения, литий-ионный аккумулятор может выдержать от нескольких сотен до тысячи циклов без серьезной деградации. Теперь эту технологию продали стартапу Adden Energy, во многом состоящему из бывших членов самой исследовательской группы, для развертывания коммерческого производства.

"Обычно литий-металлические аноды в других твердотельных конструкциях образуют дендриты, похожие на веточки наросты, которые могут постепенно проникать через электролит к катоду. Мы пресекаем рост дендритов до того, как они смогут нанести ущерб, с помощью особой структуры и материалов, - сказал Лухан Йе, технический директор компании. - В результате устройство может поддерживать свою высокую производительность в течение длительного срока службы".

Конечной целью стартапа является масштабирование батареи до крупного аккумулятора для электромобиля. Если стартапу это удастся, электромобиль будет заряжаться за срок, сравнимый со временем заправки жидким топливом.