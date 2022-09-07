Глава Google рассказал, за что заплатил руководству Apple

Глава IT-гиганта Google Сундар Пичаи признал, что корпорация заключила сделку с Apple и заплатила ей за возможность быть поисковиком по умолчанию в браузере Safari. Об этом сообщает агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Пичаи задали вопрос о том, платит ли Google Apple за использование поисковой системы по умолчанию в браузере Safari для iPhone, iPad и Mac. Пичаи ответил, что сделка была проведена и является "стандартной", - говорится в статье.

По словам руководителя Google, компания конкурировала с другими поисковиками за возможность заключить сделку. Пичаи также отверг обвинения в том, что компания препятствует конкуренции. Он заметил, что в мире существует несколько компаний, которые на равных конкурируют с Google.

"Apple с Microsoft являются соперниками Google в рекламном бизнесе, а TikTok - в сфере видеосервисов. Конкуренция в сфере технологий сверхинтенсивна", - сообщил гендиректор. Он рассказал, что конкурирующий с китайской платформой раздел Shorts на видеохостинге YouTube стал "отличным началом" борьбы за внимание пользователей.

Пичаи заключил, что Google продолжит покупать компании по перспективным направлениям. В частности, он отметил сделку с Fitbit, чьи технологии будут использоваться в умных часах Google Pixel Watch.