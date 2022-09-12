VK стала новым владельцем «Яндекс.Новостей» и «Дзена»

Компания "Яндекс" закрыла сделку по продаже "Яндекс.Новостей" и "Дзена", сообщили в пресс-службе интернет-гиганта. Новым владельцем обоих сервисов стала VK, сделку одобрила Федеральная антимонопольная служба (ФАС), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Уточняется также, что все изменения, связанные с продажей "Яндекс.Новостей" и "Дзена", будут отображаться у пользователей постепенно, начиная уже с 12 сентября.

"Также в результате сделки Delivery Club стал частью бизнеса "Яндекса". Компания продолжит развивать бренд Delivery Club, его приложение и сайт будут работать", - говорится в сообщении. Сервис станет частью технологической платформы "Яндекс.Еды".

О переходе новостного сервиса и "Дзена" VK официально стало известно в конце апреля. Тогда было подписано соглашение об основных условиях сделки. О подписании обязывающих документов объявили в конце августа.

Уточнялось, что теперь сервисы "Дзен" и "Новости" станут доступны на портале dzen.ru, где также будут размещены другие сервисы и поисковая строка "Яндекса". Сам "Яндекс" собирается развивать ya.ru как свою новую главную страницу.