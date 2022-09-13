Sony внезапно объявила о новой презентации игр

Компания Sony объявила дату проведения очередной презентации игр State of Play - она пройдет 14 сентября. Об этом сообщает издание DTF. Отмечается, что в рамках шоу будут показаны по меньшей мере 10 игр для PlayStation 4 и 5, а также PlayStation VR 2, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно сообщениям Sony в соцсетях, очередная State of Play приурочена к японской выставке видеоигр Tokyo Game Show 2022. В рамках 20-минутной трансляции компания пообещала показать 10 игр. В их число войдут как новые проекты, так и обновления для уже вышедших игр. Особое внимание в рамках шоу будет уделено проектам японских студий.

State of Play стартует в 02:00 по бакинскому времени.

Tokyo Game Show 2022 пройдет в городе Тиба с 15 по 18 сентября. В мероприятии примут участие более 450 компаний, в число которых вошли такие иконы индустрии, как SEGA, Konami, Capcom, Square Enix и не только.