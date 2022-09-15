Samsung потратит $5 млрд для достижения нулевых выбросов СО2 к 2050 году

Южнокорейский производитель электроники Samsung Electronics Co. опубликовал новую экологическую стратегию, пообещав достичь нулевых вредных выбросов на производстве (в рамках Scope 1 и Scope 2) к 2050 году и увеличить использование возобновляемой энергии в глобальном производстве, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

На эти инициативы компания планирует выделить $5,03 млрд.

Кроме того, в подразделении по производству потребительской электроники - Device eXperience Division - достижение нулевых выбросов СО2 было намечено на 2030 год.

Samsung планирует сократить вредные выбросы в рамках Scope 1 и Scope 2 за счет инвестиций в соответствующие технологии, как, например, технология по сокращению использования технических газов, и в установку очистных сооружений на производственных линиях к 2030 году.

Кроме того, компания намерена решать проблему чрезмерного потребления воды на заводах за счет максимизации его повторного использования, реализации проектов по восстановлению воды и увеличения задействования возобновляемых источников энергии.

Samsung также объявила о присоединении к инициативе RE100, в рамках которой компании обещают перейти на 100%-е использование возобновляемой энергии. Samsung планирует полностью удовлетворять энергопотребности на своих производствах по всему миру за счет "зеленой" энергии к 2050 году.

Инициативы компании вызвали одобрение со стороны многих инвесторов и экспертов. Однако опубликованный документ также успел получить порцию критики.

"Присоединение Samsung к декларациям вроде RE100 может оказаться шагом в правильном направлении, но сомнительная цель по достижению нулевых выбросов к 2050 году вызывает у инвесторов больше вопросов, чем дает ответы", - заявила глава инвестиций норвежского пенсионного фонда KLP Киран Азиз. KLP принадлежат акции Samsung на сумму $62 млн. Помимо этого, инициативы компании не затрагивают выбросы в рамках Scope 3 (в цепочках добавленной стоимости), отметила также Азиз.

В отделении Greenpeace в странах Восточной Азии считают, что сроки достижения нулевых выбросов Samsung слишком большие, а цели компании - недостаточно амбициозные. "2050 год означает, что Samsung значительно отстает от конкурентов - Apple, Sony и Intel", - сказала заместитель исполнительного директора Greenpeace East Asia Джуд Ли.

Samsung пообещал, что установит средне- и долгосрочные цели по снижению вредных выбросов в рамках Scope 3 позднее.

С начала 2022 года рыночная капитали зация Samsung снизилась на 28,5% при снижении индекса Kospi на 19%.