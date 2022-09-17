Пользователей предупредили о скорой "смерти" самой популярной версии Windows

Microsoft уведомила пользователей Windows 10 21H1 о скором прекращении поддержки, сообщает портал Bleeping Computer. "Смерть" операционной системы состоится 13 декабря 2022 года, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Корпорация отметила, что компьютеры под управлением Windows 10 21H1, которая была представлена в мае 2021 года, больше не будут получать обновления системы безопасности.

Пользователям, использующим Windows 10 21H1, порекомендовали перейти на актуальную версию ОС, чтобы избежать возможных хакерских атак, в которых могут использоваться неисправленные уязвимости.

При этом Windows 10 21H1 считается самой популярной версией ОС Microsoft. Согласно данным агентства AdDuplex от сентября 2021 года, ею пользовались 38,1% пользователей ОС от Microsoft.