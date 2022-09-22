Redmi готовит смартфон с беспроводной зарядкой

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station заявил в соцсетях, что будущий смартфон Redmi получит поддержку беспроводной зарядки, однако пользователи в комментариях выступили против такого решения.

Об этом сообщает портал ITHome, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что вместо беспроводной зарядки пользователи предложили другие варианты. Одними из самых популярных стали использование металлической рамки в смартфоне, аккумулятора большей емкости и снижение стоимости за счет отказа от беспроводной зарядки.

При этом функция восполнения аккумулятора беспроводным способом никогда не использовалась даже во флагманских моделях Redmi.

Предполагается, что беспроводная зарядка будет предусмотрена в одном из флагманов бренда.