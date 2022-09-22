Windows 11 получила первое крупное обновление

Microsoft представила первое крупное обновление для своей операционной системы Windows 11 (2H22) в соответствии со своим изначальным планом выпускать большие функциональные апдейты раз в год. Об этом сообщает портал Tom's Hardware, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Так, в обновленной Windows 11 можно заметить вкладки в меню "Проводник", о которых раньше просили пользователи ОС, а также модифицированные элементы интерфейса. Вкладочная система позволит управлять файлами внутри "Проводника" более комфортно - без необходимости открывать новые окна. Кроме того, появилась возможность перетаскивать ярлыки приложений и папки на панель задач - такая функция присутствовала в Windows 10, но в актуальной версии ОС от Microsoft появилась только сейчас.

Также в "Диспетчере задач" появилась темная тема и обновленный дизайн. Меню "Пуск" также получило ряд изменений, в том числе возможность располагать элементы внутри него тремя разными способами.