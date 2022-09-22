Представлен спортивный Mercedes-AMG C63 S третьего поколения

Компания Mercedes-Benz представила новые модификации седана и универсала C-Class - спортивный Mercedes-AMG C63 S третьего поколения. Об этом 22 сентября сообщил портал Drom, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Двухлитровый турбированный двигатель развивает 476 л.с. Такой выдающейся характеристикой его наделяет электрический турбокомпрессор. Ему помогает размещенный на задней оси электродвигатель, отдача мотора около 204 л.с.

Установка работает по принципу параллельного гибрида. В стандартную комплектацию входят полный привод 4Matic+, система подруливания задними колесами и литий-ионная батарея емкостью 6,1 кВт·ч.

С 0 до 100 км/ч машина разгоняется за 3,4 секунды. Максимальная скорость ограничена на уровне 250 км/ч, но предлагается опция AMG Driver's Package, с которой седану скоростную планку можно повысить до 280 км/ч, а универсалу - до 270 км/ч. На чистой электротяге спортивная версия может проехать до 13 км, хотя в основном электромотор используется для дополнительного ускорения.

Из-за сложной силовой установки C63 S вышел очень тяжелым: снаряженная масса седана составляет 2111 кг, универсала - 2145 кг. Снаружи C63 S от стандартных собратьев отличают удлиненный и расширенный кузов, а также эффектный аэродинамический обвес. В салоне главное - оригинальные спортивные передние кресла с развитой боковой поддержкой.

Модель поступит в продажу в Европе в конце 2022 - начале 2023 года.