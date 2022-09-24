В iPhone 14 Pro обнаружили скрытый режим для экономии заряда

В смартфоне iPhone 14 Pro обнаружили скрытый режим всегда включенного экрана (Always On Display). Как сообщает 9to5Mac, для этого необходимо включить его в настройках гаджета, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что второй режим является более привычным для владельцев смартфонов. Похожий вариант использовался долгие годы в смартфонах на мобильной ОС Android.

В первом режиме главным отличием является то, что уменьшается яркость экрана, при этом изображение на дисплее сохраняется, видны в том числе обои и все установленные виджеты.

Второй режим позволяет активировать классический Always On Display. Для его включения необходимо зайти в раздел "Фокус" в настройках и нажать на пункт "Выбрать режим фокусировки". В результате фон станет черным, а время, дата и погода будут отображаться белым шрифтом.

Официально Apple называет это "Режимом фокусировки", а не всегда включенным дисплеем. При включении скрытой функции частота обновления может составлять всего 1 Гц, что позволяет значительно экономить заряд батареи.