Первые пользователи AirPods Pro 2 пожаловались на качество наушников

Владельцы AirPods Pro 2 жалуются на качество сборки беспроводных наушников, сообщает портал MyDrivers, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам многочисленных пользователей, удерживающий крышку кейса шарнир неравномерно утоплен и выступает с одной стороны. Пользователи предполагают, что Apple могла понизить контроль качества при изготовлении новых наушников, из-за чего пострадало качество сборки.

Кроме того, ранее пользователи сообщали о рандомном отсоединении наушников от iPhone по неизвестным причинам. Часть владельцев AirPods Pro 2 столкнулась с тем, что получали сообщения о подключении наушников, когда на самом деле этого не происходило. Также неоднократно сообщалось о неработающем динамике кейса наушников.

Есть вероятность, что проблемы с динамиком, отключением и фейковым подключением могут быть решены в будущих обновлениях ПО, однако в случае с ненадлежащим качеством сборки исправить ситуацию невозможно.

Наушники AirPods Pro 2 были представлены 7 сентября 2022 года вместе с линейкой iPhone 14 и новыми Apple Watch.