В наушниках Apple обнаружили секретную антенну

Компания Lumafield провела компьютерную томографию беспроводных наушников Apple AirPods Pro 2 и обнаружила, что петля для крепления ремешков выступает антенной чипа U1, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Компьютерная томография показала, что компоновка зарядного кейса AirPods Pro 2 практически идентична предшественнику. Вокруг основной платы располагаются две батарейки, а также магниты, удерживающие крышку закрытой и наушники в пазах. Вокруг катушки беспроводной зарядки также обнаружили четыре магнита для работы с фирменной зарядкой Apple MagSafe.

Ключевое отличие от предшественника заключается в "ушке" сбоку кейса, которое предназначено для крепления шнурков. Специалистам удалось установить, что петля соединена с металлической накладкой вокруг порта Lightning. Предполагается, что таким образом металлическая вставка для крепления ремешков выступает внешней антенной чипа U1.

При этом Apple во время презентации наушников не уделила этому элементу особого внимания. Кроме того, предположение специалистов Lumafield пока также не подтверждено компанией или, например, iFixit.

Чип U1 отвечает за работу UWB и функции поиска гаджетов в приложении "Локатор".