Из App Store скоро исчезнет приложение с 300 млн установок

Компания Microsoft удалит из App Store приложение для набора текста SwiftKey. Об этом со ссылкой на слова представителя IT-корпорации Криса Вулфа сообщает издание MacRumors. Утверждается, что приложение исчезнет из магазина Apple уже 5 октября, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Хотя в Microsoft не уточнили причину своего решения, журналисты предположили, что оно связано с политикой Apple в отношении предоставления разработчикам доступа к определенным модулям своих операционных систем. При этом представитель Microsoft заявил, что разработчики продолжат поддерживать и развивать версии SwiftKey для Android и Windows.

SwiftKey - это приложение для предикативного набора текста. Главной его особенностью является возможность набора текста посредством свайпов по экранной клавиатура. На момент написания новости из App Store приложение скачали более 300 млн раз.