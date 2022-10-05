Google выплатит $85 млн. штрафа

Американская компания Google выплатит $85 млн штату Аризона для урегулирования иска по делу о незаконном сборе данных о местоположении пользователей.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на заявление генерального прокурора Аризоны Марка Брновича.

Как сообщает агентство, в мае 2020 года штат Аризона обвинил Google в нарушении закона штата, защищающего потребителей от мошенничества. Компания собирала данные о местоположении с помощью других настроек после того, как пользователи отключали функцию, которая записывает историю геолокации устройств.

Google в свою защиту утверждал, что закон штата по защите прав потребителей требует, чтобы предполагаемое мошенничество было связано с продажей или рекламой. Однако судья Аризоны отклонил просьбу компании о прекращении дела, говорится в сообщении агентства.

"Я горжусь этим историческим решением, которое доказывает, что ни одна организация, даже крупные технологические компании, не стоит выше закона", - приводит Bloomberg слова Брновича.

Урегулирование конфликта произошло на фоне того, что Google столкнулся с аналогичными жалобами от генеральных прокуроров штатов Техас, Индиана и Вашингтон по поводу данных о местоположении пользователей.