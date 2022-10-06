Часы Apple Watch взорвались и прожгли диван владельца

Пользователь Apple Watch Series 7 рассказал порталу 9to5mac, как его часы взорвались и прожгли его диван, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам владельца аксессуара, когда он надел Apple Watch, он заметил, что часы были горячее, чем обычно. Затем он обнаружил, что задняя панель часов треснула, а на экране устройства появилось уведомление о необходимости отключения из-за высокой температуры. При этом пользователь находился дома, где температура составляла чуть выше 20 градусов Цельсия.

Сразу же после такого поведения часов, он позвонил в службу поддержки Apple. Представитель компании сказал, что Apple проведет расследование и посоветовал не прикасаться к часам, пока не поступит ответ от экспертов.

Однако на следующее утро пользователь Apple Watch проснулся и обнаружил, что аксессуар стал еще горячее на ощупь, а дисплей устройства разбился под натиском вздувающегося аккумулятора и высокой температуры. Когда он взял часы, чтобы сфотографировать их для отправки в Apple, они сразу же начали издавать "потрескивающие звуки", а затем и вовсе взорвались. Неисправные часы успели прожечь диван пользователя, однако он сам при этом не пострадал.

После случившегося пострадавший снова обратился в Apple, где ему сказали, что случай будет "первоочередным". Вскоре компания заявила, что забирает Apple Watch для выявления неисправности, а также отправила пострадавшему заявление о неразглашении, которое он не стал подписывать.