Стал известен самый дорогой iPhone в истории Apple

Стоимость комплектующих нового флагмана Apple iPhone 14 Pro Max составила $501, что на $60 больше, чем у прошлогоднего iPhone 13 Pro Max. Об этом сообщает Nikkei Asia со ссылкой на собственное исследование, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что с момента дебюта моделей Pro Max стоимость их деталей колебалась в пределах $400-450. Таким образом, iPhone 14 Pro Max стал самым дорогим смартфоном в истории компании.

Предположительно, высокая стоимость комплектующих связана с чипом A16 Bionic - он стоит $110, что почти в 2,5 раза дороже A15. Также Apple дорого обошлись новые детали для камер, включая CMOS-сенсоры - камерный блок в iPhone 14 Pro Max получится на 50% дороже, чем у предшественника.

iPhone 14 Pro Max был представлен во время ежегодной осенней презентации Apple 7 сентября. Его официальная розничная цена стартует от $1099. В России гаджет можно приобрести по стоимости от 114 990 руб.