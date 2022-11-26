Американский Orion выполнил маневр для выхода на дальнюю орбиту вокруг Луны

Корабль Orion выполнил маневр для выхода на дальнюю ретроградную орбиту вокруг Луны. Об этом сообщило НАСА, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Двигатели космического корабля, отвечающие за выведение Orion на заданную орбиту, проработали около полутора минуты.

Как отмечает американское космическое агентство, в течение недели космический корабль должен выполнить половину оборота вокруг естественного спутника Земли с максимальной высотой окололунной орбиты, которая превысит 64 тысячи километров.

В течение указанного периода времени в НАСА планируют "проследить за работой систем корабля и провести ряд проверок в условиях открытого космоса".