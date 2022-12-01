Популярный футболист стал боевиком в новой игре

Популярный аргентинский футболист Лионель Месси стал героем Call of Duty: Modern Warfare II. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru об этом сообщает портал Ferra.

Стоимость комплекта оперативника с Месси составила 2,4 тыс. игровой валюты, что в пересчете в настоящие деньги равняется $20 (около 1,2 тыс. руб.).

Вместе со скином популярного нападающего "ПСЖ" игроки получат стилизованные под Месси добивание, чертежи для оружия, скины для военной техники, стикер, аватар профиля и брелок для оружия с номером, закрепленным за ним в клубе.

Осенью в Call of Duty также были добавлены футболисты Неймар и Погба.

Релиз Call of Duty: Modern Warfare II состоялся 28 октября 2022 года на ПК, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.