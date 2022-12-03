Китайские космонавты впервые провели ротацию экипажей на орбите

Китайские космонавты впервые осуществили ротацию экипажей пилотируемых кораблей "Шэньчжоу" на орбитальной станции КНР.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу сообщило Управление программы пилотируемых космических полетов Китая.

Экипажи "Шэньчжоу-14" и "Шэньчжоу-15" провели приемо-сдаточные процедуры, в ходе которых были "переданы ключи от китайской космической станции", сообщило управление в своем канале в социальной сети "Вичат". Ведомство отметило, что китайская космическая станция официально начала работать в режиме долговременного пребывания космонавтов.

Экипаж "Шэньчжоу-14" (Чэнь Дун, Цай Сюйчжэ и Лю Ян) выполнил все запланированные задачи и 4 декабря вернется на пилотируемом корабле на Землю. Его сменят Фэй Цзюньлун, Дэн Цинмин и Чжан Лу.

29 ноября ракета-носитель CZ-2F ("Чанчжэн-2-эф") с пилотируемым кораблем "Шэньчжоу-15" в 23:08 по пекинскому времени (19:08 по Баку) стартовала с космодрома Цзюцюань на севере КНР. Стыковка с орбитальной станцией произошла 30 ноября в 05:42 (01:42 по Баку).