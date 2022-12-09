Sony заподозрила Microsoft в обмане

Японская компания Sony раскритиковала предложение главы игрового подразделения Microsoft Фила Спенсера о выходе новых частей серии Call of Duty на консолях PlayStation и Nintendo. Корпорация опубликовала комментарий для инвесторов, который доступен подписчикам новостного агентства MLex. Публикация также была опубликована на форуме ResetEra, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В PlayStation уверены, что Microsoft лжет в формулировках соглашения. По их мнению, это попытка ввести регуляторов в заблуждение, чтобы получить одобрение на покупку Activision Blizzard, в которую входят и студии, разрабатывающие игры Call of Duty.

"Activision Blizzard могла бы выпускать Call of Duty на консолях Nintendo и сегодня, но не делает этого, потому что юная аудитория Nintendo не заинтересована в шутерах от первого лица, а предыдущая попытка выхода Call of Duty на приставках Nintendo обернулась коммерческим провалом", - говорится в статье.

Согласно тексту заявления, Sony настроена негативно и не собирается подписывать с Microsoft соглашение о том, что в следующие 10 лет компания обязуется выпускать новые части Call of Duty и на консолях PlayStation.