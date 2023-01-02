Создана быстрая зарядка с одновременным подключением двух устройств

Компания OnePlus начала рекламировать в Китае чарджер Super Flash на 100 Вт для одновременной зарядки сразу двух устройств, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Устройство имеет два разъема: USB-A и USB-С. Каждое поддерживает стандарт быстрой зарядки Power Delivery на 65 Вт. Заявленные 100 Вт Super Flash выдает при подключении устройства для продолжительного питания.

Утверждается, что оба разъема могут работать одновременно. Таким образом Super Flash можно использовать для параллельной зарядки двух смартфонов или для зарядки смартфона и подключения ноутбука.

Super Flash разработан для работы с будущим смартфоном OnePlus 11, который поддерживает зарядку мощностью до 100 Вт. Утверждается, что до 100% будущий флагман OnePlus будет заряжаться всего за 25 минут, а до 50% - за 10 минут.

Когда зарядное устройство поступит в продажу и сколько оно будет стоить, не сообщается. В GizmoChina не исключают, что Super Flash выйдет только в Китае.