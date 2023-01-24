Фотовозможности Samsung Galaxy S23 Ultra сравнили с лучшим камерофоном 2022 года

Техноблогер Эдвардс Урбина опубликовал в Twitter несколько пар фотографий, сделанных на неанонсированный флагман Samsung Galaxy S23 Ultra и Google Pixel 7 Pro, признанный многими СМИ лучшим камерофоном 2022 года, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На первой паре снимков изображен плод несозревшего мандарина, висящего на дереве. Обе фотографии были сделаны при 30-кратном зуме.

"Разница заметна", - прокомментировал результат блогер.

Разница на снимках действительно заметна. Фотография, сделанная на Galaxy S23 Ultra, имеет больше деталей. Впрочем, фотография с Pixel 7 Pro получилась с естественными цветами.

Во втором "раунде" Урбина сравнил возможности фронтальных камер смартфонов. У Samsung фото получилось с естественным тоном и хорошей текстурой кожи. При этом Pixel 7 Pro почему-то сильно высветлил и выровнял смуглое лицо техноблогера.

Больше информации о фотовозможностях Galaxy S23 Ultra появится после анонса смартфона, который запланирован на 1 февраля 2023 года.