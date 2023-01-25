Microsoft отчиталась о потере денег в 2022 году

Microsoft опубликовала финансовый отчет за второй квартал фискального 2023 года (по факту закончился 31 декабря 2022 года), из которого следует, что в отношении год к году доход корпорации от продаж Windows снизился на 39%. Об этом сообщает CNBC, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Общая выручка компании достигла отметки $52,7 млрд, что на 2% больше прошлогоднего результата. При этом чистая прибыль, наоборот, снизилась на 12% до $16,4 млрд.

Наибольший рост (30%) показало подразделение выделенных облачных серверов Azure. На 13% вырос доход от лицензий на систему управления для промышленных и корпоративных предприятий Dynamics. Прибыль от продуктов Microsoft Office и соцсети LinkedIn выросла на 7% и 10% соответственно.

Сильнее всего (на 39%) просели продажи OEM-лицензий Windows для производителей ПК и ноутбуков. В компании связывают это с общим кризисом на рынке. С такой же разницей квартал закончило подразделение аппаратных продуктов Surface. Доход от игрового подразделения Microsoft тоже упал - на 13%. Корпорация объяснила это слабой линейкой игр, выходивших в обозначенном периоде.