Samsung откажется от собственных процессоров
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Компания Samsung откажется от использования собственных процессоров Exynos во флагманских смартфонах. Об этом пишет 9to5Google, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Прошлогодние флагманы Samsung выпускались в двух вариантах: с чипами Qualcomm Snapdragon в США, Южной Корее и других странах, а также с процессорами Exynos от самой Samsung в Европе и Великобритании. По информации источников, новая линейка S23 во всех странах выйдет с чипом Snapdragon 8 Gen 2.

Samsung Galaxy S23 станет первой флагманской линейкой компании, в которой не используются процессоры Exynos. Предполагается, что в будущем и другие смартфоны компании будут выпускаться лишь на чипах американской компании.

Презентация Samsung Galaxy S23 состоится 1 февраля. В линейку войдут три смартфона: S23, S23 Plus и S23 Ultra. Инсайдеры полагают, что новые устройства станут дороже прошлогодней модели.