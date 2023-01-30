В WhatsApp появится новая функция

Пользователям популярного мессенджера WhatsApp на базе iOS станет доступна возможность отправки реакций в группах, предназначенных для объявлений. О разработке новой функции стало известно специалистам портала WABetaInfo, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации издания, в WhatsApp появится функция отправки реакции в группы объявлений, в которых сообщения могут отправлять только администраторы сообществ. При этом при отправке реакции для остальных пользователей номер телефона отправителя реакции будет скрыт.

Возможность отправки реакции в группы объявлений находится на стадии разработки. Ожидается, что она появится в одном из будущих обновлений приложения.