Apple намерена создать AR-очки, которые заменят пользователю смартфон

В будущем Apple рассчитывает создать очки дополненной реальности (AR), которые можно будет носить, не снимая, весь день. Об этом сообщает репортер Bloomberg Марк Гурман, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Кроме того, в идеале такое устройство сможет заменить пользователю не только смартфон, но и ноутбук. Однако до такого гаджета Apple все еще далеко - сначала компания должна закончить создание MR-гарнитуры и привлечь внимание потенциальных пользователей.

Ситуацию осложняет тот факт, что на рынке уже присутствуют гарнитуры смешанной реальности от конкурентов - например, Meta (признана в России экстремистской и запрещена) или Microsoft. Несмотря на то что у Apple было дополнительное время, чтобы сделать свое устройство более продвинутым, у таких гаджетов все еще слишком высокая цена и ограниченное количество сценариев использования, считает Гурман.