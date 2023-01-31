Поставки смартфонов в 2023 году снова упадут

Специалисты исследовательской фирмы Gartner составили прогноз на рынок смартфонов на 2023 год. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В отчете, с которым ознакомились журналисты агентства, аналитики Gartner заявили, что ожидают снижение поставок смартфонов и ПК второй год подряд. По оценкам специалистов, поставки телефонов сократятся на 4 процента, до 1,34 миллиарда рублей, и упадут до десятилетнего минимума. В 2022 году на рынок было отгружено 1,4 миллиарда единиц устройств, в 2021 году - 1,43 миллиарда.

В материале говорится, что поставки смартфонов опустятся до уровня 2009 года - в то время Blackberry и Nokia были лидерами индустрии, а Apple пыталась закрепиться на рынке с новым продуктом iPhone. Рынок устройств достиг пика в 2015 году, когда производители смартфонов поставили 1,9 миллиарда девайсов.

По словам директора по исследованиям Gartner Ранджита Атвала, падение рынка связано с пандемией коронавируса: "Потребители держат свои телефоны дольше, чем ожидалось, от шести до девяти месяцев". Спрос на гаджеты немного вырос во время пандемии, но в середине 2022 года снова начал снижаться.