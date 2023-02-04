Норвегия купит у Германии десятки танков Leopard

Норвегия купит у Германии несколько десятков танков Leopard. Об этом сообщает телекомпания NRK, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Норвежское правительство запланировало приобрести 54 танка несмотря на то, что Минобороны не рекомендует этого делать. Уточняется, что власти выбирали между немецкими танками Leopard 2A7 и южнокорейскими K2 Black Panther.