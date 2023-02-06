Microsoft заставила пользователей Windows 10 платить деньги

Microsoft ошибочно добавила в Windows 10 рекламу, которую невозможно закрыть. Об этом сообщает издание Windows Latest, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Журналисты портала заметили рекламный баннер, с помощью которого Microsoft продвигала Microsoft 365. Реклама может появиться при настройке Windows 10 - в ее рамках компания предлагает оформить платную подписку на сервисы. Пользователи заметили, что баннер невозможно пропустить - при нажатии на кнопку "Нет, спасибо" появляется окно ввода данных банковской карты.

По словам журналистов, корпорация фактически заставила своих пользователей платить деньги. Анонимный источник в Microsoft заявил, что инженеры совершили ошибку: рекламный баннер должен иметь две кнопки - "Попробовать бесплатно" и "Нет, спасибо". Однако по нажатию на каждую из них открывается форма оплаты.

Судя по всему, в ближайшее время Microsoft исправит проблему. Чтобы избавиться от баннера, журналисты порекомендовали пользователям на время отключить Windows от интернета.