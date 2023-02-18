В США научились печатать боевые беспилотники на 3D-принтере и собирать за 20 минут

Американские компании General Atomics Aeronautical Systems и Divergent Technologies разработали технологию 3D-печати беспилотных летательных аппаратов, используемых в военных целях. Об этом сообщает ассоциация Institution of Mechanical Engineers на своем сайте, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным организации, с помощью новой технологии инженерам удалось оцифровать БПЛА Sparrowhawk и напечатать его уменьшенную копию всего за два дня.

При этом процесс сборки модели из напечатанных деталей занял 20 минут.

"Используемая технология очень сложна, но преимущества просты - производство беспилотных автономных систем в больших количествах в короткие сроки и по сравнительно низкой цене", - говорится в сообщении.

Основатель и генеральный директор Divergent Technologies Кевин Цзингер заявил, что разработанная технология основана на искусственном интеллекте и позволяет скопировать практически любое транспортное средство наземного, воздушного, морского и даже космического базирования.

По словам Цзингера 3D-печать быстрее и дешевле традиционного производства.