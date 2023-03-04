Apple покажет новый iPhone

Компания Apple может представить iPhone 14 и 14 Plus в желтом цвете. Об этом со ссылкой на неподтвержденный источник сообщает портал MacRumors, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сразу несколько источников сообщили порталу, что PR-команда Apple планирует запуск нового продукта "на следующей неделе". Отмечается, что 8 марта 2022 года Apple анонсировала iPhone 13 в зеленом цвете, из-за чего вероятность появления новой расцветки для iPhone 14 кажется правдоподобной.

Последним смартфоном Apple, выходившем в желтом цвете, был iPhone 11. Журналисты также отмечают, что выход iPhone 14 Pro в желтом цвете маловероятен, так как в таком случае смартфон будет похож на существующую модель в золотом исполнении.

Apple, как правило, выпускает весной уже представленные iPhone в новых цветах, чтобы увеличить продажи в середине цикла устройства. Например, в марте прошлого года Apple представила iPhone 13 и 13 mini в зеленом цвете, а также "альпийский зеленый" iPhone 13 Pro. В апреле 2021 года свет увидел iPhone 12 и 12 mini в фиолетовом цвете.