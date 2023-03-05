Представлена рекордно быстрая зарядка для смартфонов

Анонсированная Redmi технология зарядки смартфонов позволяет пополнить аккумулятор устройства за пять минут. Об этом сообщает издание The Verge, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В ходе демонстрации принадлежащая Xiaomi китайская компания представила телефон Note 12 Discovery Edition, который заряжается с помощью нового стандарта на 50 процентов за две минуты. Полная зарядка - до 100 процентов - занимает не более пяти минут. Емкость батареи телефона составляет 4100 миллиампер-часов.

По словам журналистов, новая технология побила предыдущий рекорд Redmi: осенью 2022 года компания выпустила зарядное устройство с поддержкой мощности 240 ватт. "Пяти минут едва хватает, чтобы доесть хлопья во время завтрака или даже разгрузить посудомоечную машину", - отметили авторы.

В компании не стали раскрывать, когда начнут выпускать смартфоны с поддержкой сверхбыстрой зарядки. Авторы The Verge предположили, что в первую очередь фирма наладит производство и продажу таких устройств для китайских потребителей.