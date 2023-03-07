Бюджетные смартфоны Samsung станут еще дороже

Стоимость среднебюджетного смартфона Samsung Galaxy A54 5G заметно вырастет по сравнению с предшественником и превысит €500. Об этом сообщает портал Sammobile со ссылкой на инсайдера SnoopyTech, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что Samsung уже в ближайшее время представит смартфоны Galaxy A14, A34 и A54 5G. Так, стоимость самого доступного смартфона в линейке, Galaxy A14 5G, составит €219 (около 17,6 тыс. руб.) за версию с 64 ГБ памяти.

В то же время Galaxy A34 5G и Galaxy A54 5G на 128 ГБ будут стоить уже €419 и 519 (около 33,7 и 41,8 тыс. руб.) соответственно. Причем прошлогодний Galaxy A53 поступил в продажу по цене от €449.

Ожидается, что Samsung Galaxy A54 5G получит 6,4-дюймовый Super AMOLED-экран с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Смартфону приписывают новый фирменный чип Exynos 1380, 6 или 8 ГБ оперативной памяти, а также 128 или 256 ГБ встроенной памяти. Смартфон оснастят 50-мегапиксельной основной камерой с оптической стабилизацией (OIS), ультраширокоугольным сенсором на 12 Мп и 5-мегапиксельным макромодулем.

Ожидается, что Samsung Galaxy A54 5G также предложит аккумулятор емкостью 5100 мАч с зарядкой мощностью 25 Вт и защиту от воды и пыли по стандарту IP67.