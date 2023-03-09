Австралия приобретет до пяти атомных подлодок в рамках альянса AUKUS

Австралия может приобрести до пяти атомных подводных лодок (АПЛ) класса Virginia в рамках созданного осенью 2021 года Канберрой, Лондоном и Вашингтоном альянса в сфере безопасности (AUKUS). Об этом в среду сообщило агентство Reuters со ссылкой на четырех американских чиновников, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно агентству, в начале 2030-х годов Австралия приобретет три подлодки класса Virginia и будет иметь возможность приобрести еще две АПЛ. При этом США могут разместить несколько своих подводных лодок в Западной Австралии примерно к 2027 году, добавляет Reuters.

Американская газета Politico сообщила, что президент США Джо Байден намерен на следующей неделе представить подробности плана строительства атомного подводного флота для Австралии по американским технологиям в рамках AUKUS.

Австралия, Великобритания и США в 2021 году объявили о начале нового партнерства в сфере безопасности. В рамках соглашения Австралия, в частности, планирует с помощью американских или британских технологий построить как минимум восемь АПЛ, первые из которых примут на боевое дежурство в 2038 году, а также переоснастить свои вооруженные силы американскими крылатыми ракетами. Ожидается, что выбор технологии для создания собственного атомного подводного флота Канберра сделает до 19 марта.