Исходный код нейросети LLaMA от Meta* утек в сеть

Спустя две недели после того, как Meta (признана в России экстремистской и запрещена) анонсировала свою языковую модель под названиям LLaMA, ее исходный код был опубликован на форуме Reddit. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Так, 3 марта в сети появился torrent-файл с LLaMA, после чего исходный код языковой модели начали распространять в разных сообществах Reddit. Каким образом произошла утечка, не сообщается.

Представители Meta не стали опровергать или подтверждать эту информацию, однако источники The Verge заявили, что распространяемая в сети версия LLaMA является настоящей.

Специалисты считают, что появление LLaMA в свободном доступе будет иметь негативные последствия для пользователей, так как подобные системы могут использоваться для создания персонализированного спама или в фишинговых атаках. При этом часть экспертов считает, что пользователям интернета ничего не угрожает.