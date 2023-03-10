Благодаря новому, передовому дизайну серия Galaxy S23 демонстрирует, что инновации обеспечивают высокую производительность и экологичность для максимального удобства использования.

Серия Galaxy S23 поднимает планку качества и эстетики, оказывая меньшее воздействие на окружающую среду по сравнению с предыдущими поколениями. Для достижения этой цели мы включили переработанные материалы в большее количество компонентов устройства, чем в любой другой предыдущий смартфон Galaxy, и разработали упаковочную коробку с использованием 100% переработанной бумаги. Присутствие переработанных материалов в серии Galaxy S23 также увеличилось: с шести внутренних компонентов из экологически чистых материалов в Galaxy S22 Ultra до 12 внутренних и внешних компонентов из переработанных материалов в Galaxy S23 Ultra.

Мы также использовали более широкий спектр переработанных материалов, включая переработанные до потребления алюминий и стекло. Продолжая увеличивать количество переработанных материалов в устройствах Galaxy, мы снижаем воздействие на окружающую среду. В частности, использование переработанного океанического пластика в устройствах серии Galaxy S23 может предотвратить попадание в мировой океан более 15 тонн выброшенных рыболовных сетей к концу 2023 года, что поможет уменьшить загрязнение океана.

Серия Galaxy S23 отличается долговечностью и ремонтопригодностью, что делает ее надежной на долгие годы. Это первое устройство, оснащенное стеклом Corning® Gorilla® Glass Victus® 2, которое обеспечивает прочность при длительном использовании и содержит в среднем 22% переработанного до потребления сырья. Серия Galaxy S23 также обеспечивает четыре поколения обновлений ОС и пять лет обновлений безопасности, поэтому пользователи будут защищены дольше.

Ознакомьтесь с приведенной ниже инфографикой, чтобы увидеть, как инновации и устойчивое развитие могут органично сочетаться друг с другом, примером чему служит серия Galaxy S23.