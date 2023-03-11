Apple наращивает производство iPhone в Индии

Apple и Foxcoon удалось пролоббировать в Индии новый закон, разрешающий 12-часовые и ночные смены для женщин. Об этом сообщает портал Gadget Tendency. Предполагается, что новые правила позволят нарастить производство iPhone в стране, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Закон будет действовать на территории штата Карнатака, где будет построен новый завод Foxconn, который займется созданием смартфонов Apple. Известно, что аналогичные законы уже действуют, например, в Китае, где женщины часто работают на заводах по сборке электроники. Теперь законодательство штата ограничивает максимальную продолжительность рабочей недели 48 часами, но также увеличивает допустимое количество сверхурочных часов до 145 в течение трех месяцев (против 75 часов ранее).

"Индия станет следующим крупным производственным центром, но, когда мы сравниваем Индию с другими странами, мы должны быть очень эффективными с точки зрения увеличения производительности труда", - заявил анонимный источник в правительстве Индии.

В настоящее время Foxconn производит iPhone на заводе в штате Тамил Наду. Также Apple пользуется услугами компаний Pegatron и Wistron, чьи заводы также расположены в Индии.