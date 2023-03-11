Астрономы обнаружили астероид 2023 DW

Астрономы обнаружили очередной потенциально опасный астероид, которому дали имя 2023 DW. В отличие от многих других случаев, когда заголовки в СМИ говорят о том, что столкновение чуть ли неизбежно, на сей раз всё действительно весьма серьёзно. По крайней мере на данный момент. Согласно текущим подсчётам траектории объекта, он риск столкновения с Землёй достигает 1:625, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

У других источников можно видеть другие данные, вплоть до 1:560, что, видимо, обусловлено обновлением данных на сайте ESA. Так или иначе, по космическим меркам это очень высокий показатель. Настолько, что сейчас 2023 DW является единственным астероидом, который имеет рейтинг 1 по Туринской шкале. Все остальные известные нам объекты имеют нулевой рейтинг, хотя единица ранее присуждалась и другим астероидам, но после уточнения их орбиты рейтинг понижался.

Нужно сказать, что та самая вероятность столкновения имеется для 2046 года. Забавно, но датой значится 14 февраля, то есть День святого Валентина. За это время орбиту астероида ещё множество раз перепроверят и уточнят, так что вероятность столкновения может меняться. Учитывая опыт с другими объектами, вероятнее всего, в сторону понижения.

Что касается самого астероида, его размеры составляют около 50 метров в поперечнике. Это достаточно крупное тело - в два-три раза крупнее Челябинского метеорита. Однако, конечно, никакой глобальной угрозы такой астероид для Земли не представляет.