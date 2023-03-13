В Южной Корее назвали срок начала производства 4-нм чипов нового поколения

Массовое производство 4-нм чипов третьего поколения начнется в первой половине 2023 года, заявили в южнокорейской компании Samsung Electronics, 13 марта сообщает Business Korea, передает Day.Az со ссылкой на Красная Весна.

Согласно бизнес-отчету Samsung Electronics, опубликованному 12 марта, компания начнет массовое производство чипов по 4-нм техпроцессу в первой половине 2023 года. В Samsung Electronics впервые упомянули конкретное время начала массового производства следующей 4-нм версии.

Продукты второго и третьего поколения демонстрируют лучшую производительность, меньшее энергопотребление и занимают меньшую площадь по сравнению с SF4E, ранней версией 4-нм чипов.

Напомним, даже после коммерциализации чипа SF4E Samsung Electronics столкнулась с большими трудностями. Хотя производительность Samsung Electronics еще не достигла производительности TSMC, которая, как известно, находится в диапазоне 70-80%, массовое производство следующей версии чипов продолжает набирать обороты.