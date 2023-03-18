Нейросеть состарила героинь мультфильмов Disney
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Знаменитые принцессы из мультиков компании Disney внезапно потеряли свою молодость и обаяние. Нейросеть изменила их облик, состарив на десятки лет. Но даже в преклонном возрасте персонажи детства легко узнаваемы. 

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, белоснежка все та же, только с годами у нее появилось ожирение. Неплохо для своих лет выглядят Золушка и принцесса Белль из сказки "Красавица и чудовище". 

А вот Жасмин из "Алладина" нейросеть не пощадила и превратила в ведьму. Хуже всех выглядит злая Круэлла из мультика про далматинцев. Впрочем, эта героиня и в молодости не отличалась особой привлекательностью.