Нейросеть состарила героинь мультфильмов Disney

Знаменитые принцессы из мультиков компании Disney внезапно потеряли свою молодость и обаяние. Нейросеть изменила их облик, состарив на десятки лет. Но даже в преклонном возрасте персонажи детства легко узнаваемы.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, белоснежка все та же, только с годами у нее появилось ожирение. Неплохо для своих лет выглядят Золушка и принцесса Белль из сказки "Красавица и чудовище".

А вот Жасмин из "Алладина" нейросеть не пощадила и превратила в ведьму. Хуже всех выглядит злая Круэлла из мультика про далматинцев. Впрочем, эта героиня и в молодости не отличалась особой привлекательностью.