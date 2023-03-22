Для WhatsApp выпустили большое обновление

В популярном мессенджере WhatsApp появились несколько новых функций в рамках большого обновления - одна из них позволит видеть совместные с другими пользователями группы. Об этом сообщается в официальном блоге приложения, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Благодаря новым функциям навигация по группам станет проще, а админам будет удобнее ими управлять", - уверены разработчики.

В WhatsApp пояснили новые функции желанием дать администраторам групп возможность контролировать их конфиденциальность, "поскольку участники часто общаются на личные темы".

Например, администраторы после установки обновления смогут отклонять или принимать запросы на вступление в группу по пригласительной ссылке или прямо из сообщества.

Отмечается, что также теперь пользователи смогут проверить, в какой группе со знакомыми они состоят, и увидеть полный список общих групп. "Это удобно, если вам нужно проверить, в какой группе вместе с вами состоит ваш знакомый, или вы хотите посмотреть полный список общих групп", - добавили авторы мессенджера.

В блоге говорится, что обновление со всеми новшествами станет доступно для загрузки во всем мире в ближайшие недели как для iOS, так и для Android.