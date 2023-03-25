Умер сооснователь компании Intel

На 95-м году жизни умер один из основателей американской компании Intel Гордон Мур. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, говорится на сайте производителя микропроцессоров.

В заявлении говорится, что Мур ушел из жизни в пятницу, 24 марта, в окружении семьи в своем доме на Гавайях. По мнению генерального директора Intel Пэта Гелсингера, "Мур определил технологическую отрасль своими знаниями и видением".

"Моя карьера и большая часть моей жизни сформировались благодаря возможностям, которые открывались при руководстве Гордона в Intel, и для меня честь и ответственность продолжать его наследие", - подчеркнул Гелсингер.

В 2016 году в возрасте 79 лет умер один из создателей Intel Эндрю Гроув.